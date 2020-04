Ex Udinese, Peñaranda: “Mi pento di essere andato all’Udinese”

Adalberto Peñaranda, attuale attaccante del Watford, non ha di certo lasciato il segno a Udine. Complici alcune difficoltà di ambientamento, in bianconero ha trovato poco spazio (soltanto 6 presenze in campionato).

In una diretta Instagram di Meridiano il giocatore venezuelano ha ammesso “Il Granada CF è stato per me un palcoscenico straordinario, da lì non sarei dovuto andare all’Udinese, è stato un grosso errore da parte mia. Se mi fossi consultato con mio padre, lui non sarebbe stato d’accordo con la mia decisione e la verità è che me ne pento.”

“In Belgio ho iniziato bene – parlando della sua esperienza all’Eupen – e poi ho avuto una discussione molto tesa con l’allenatore, non mi piacevano gli esercizi in allenamento, mi sembravano inutili e dopo quella discussione non fui più convocato, in seguito mi sono scusato. Al Watford l’allenatore mi ha dato la sua fiducia … Con questo coronavirus tutto si è fermato, ma mi sento più rafforzato.”