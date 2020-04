Ex Udinese, Tissone: “Quando Delneri urlava in partita non lo capivo, dovevo avvicinarmi alla panchina”

Fernando Tissone, ex centrocampista Udinese, in una videochat su atalantini.online svela un divertente retroscena su mister Luigi Delneri:

“Ero all’Udinese, avevo giocato anche in Champions e feci quasi tutto il ritiro quando improvvisamente fui mandato all’Atalanta. Cosmi, subentrato a Spalletti, non mi riteneva necessario, Colantuono invece mi volle fortemente; giocai anche da trequartista con lui. Delneri mi diede maturità e sicurezza in un solo ruolo, davanti alla difesa. Quando urlava in partita non capivo, quindi per essere sicuro di ascoltarlo e di imparare mi dovevo avvicinare alla panchina. Un bel rapporto, tanto che mi poi mi chiamò alla Sampdoria”.

FONTE Derbyderbyderby.it