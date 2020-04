FIFA In arrivo 150 milioni di dollari per le Federazioni

La Fifa ha dato avvio al piano di aiuti alle 211 federazioni aderenti, stanziando una prima tranche di finanziamenti per complessivi 150 milioni di dollari (500 mila euro per ognuna delle federazioni). «La pandemia ha portato sfide senza precedenti per l’intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della FIFA essere presente e supportare coloro che si trovano di fronte a delle necessità. Questo è il primo passo di un vasto piano di aiuti finanziari che stiamo sviluppando per rispondere all’emergenza nell’intera comunità calcistica», ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino.