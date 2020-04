Infantino: “In arrivo fondo emergenza per i club”

Il presidente della Fifa annuncia in un video-messaggio rivolto ai club di A, inviato a Figc e Lega Serie A, la costituzione di un fondo di soccorso di emergenza per i club: “La Fifa e la comunità calcistica mondiale sono al fianco di chi combatte questi giorni difficili. In questo momento abbiamo tre pensieri in mente: la salute, al primo posto; poi vedere come possiamo aiutare al meglio la comunità calcistica in questo momento; infine, con il rallentamento che la nostra vita ha subito possiamo pensare al futuro e a come uscirne insieme e meglio di prima, in modo strategico e unito. Oggi a livello di Fifa ci troviamo in una situazione finanziaria molto buona – spiega Infantino – abbiamo consolidato una solida base di riserva, che è composto dai soldi del calcio. Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a cosa fare per aiutarlo. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere. Tutti ci troviamo di fronte a problemi finanziari a vari livelli. L’impegno è quello di non lasciare i club soli. Per questo i collaboratori della Fifa stanno lavorando alle soluzioni più appropriate per offrire la flessibilità necessaria di fronte alle vostre esigenze, applicando i principi di buon governo”.