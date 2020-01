La Lega Serie A ora vuole diventare una media company

“Ho accettato la carica il 9 gennaio perche’ credo ci sia una sfida bellissima: accelerare la trasformazione della Lega in una media company attiva su scala internazionale, dove media company non significa fare un canale, ma significa avere un’attitudine, una modalita’ con cui affrontare la vita quotidiana del calcio”. E’ quanto ha affermato il nuovo presidente della Lega calcio di Serie A, Paolo Dal Pino, durante una conferenza stampa al termine dell’assemblea che riunisce i rappresentanti dei 20 club della massima competizione calcistica del Paese. Per Dal Pino, la Lega deve tendere a essere insomma “un produttore di contenuti da distribuire su varie piattaforme, che siano alternative a quelle attuali”, e per riuscirci “dobbiamo organizzarci e strutturarci per cogliere le mutanti esigenze di consumo dei nostri clienti finali”.