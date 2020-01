La storia di Ali Adnan, tra l’Udinese, la nuova vita e l’aiuto al popolo iracheno: “Un onore”

Ali Adnan fu una scoperta dell’Udinese che per prima portò un iracheno nella massima serie. Un’operazione vista con supposizione da molti, ma il laterali sinistro alla fine dimostrò che anche con limiti difensivi sapeva certamente fare il suo mestiere specie con gli affondi. Purtroppo in Italia la tattica è fondamentale e Ali Adnan ha dovuto cercare fortune altrove, in Canada dove ha trovato ampio spazio con Vancouver.

Ma Ali Adnan è un uomo del popolo iracheno, un simbolo per una nazione martoriata. “In realtà per molto tempo ho cercato di aiutare il mio paese”, ha spiegato Adnan al Daily Hive. “Quando l’ISIS stava arrivando lì, ma anche ora che se n’è andato abbiamo di nuovo problemi. Sto cercando di aiutare sempre il mio Paese. Ci sono stato sei giorni, in realtà volevo anche solo tornare a casa mia, ma poi uscivo per dare ai miei connazionali da mangiare. Questo è tutto ciò che devo fare”.