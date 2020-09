Lecce, l’arbitro Daniele De Santis ucciso con la sua compagna in casa

Daniele De Santis, 33 anni, ex arbitro di calcio e la compagna, Eleonora Manta, di 30 anni, sono stati uccisi a Lecce, raggiunti da numerose coltellate.

Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello . Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

De Santis era conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento.

