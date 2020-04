Mascherine non a norma e con loghi illegali di alcune squadre di Serie A sequestrate dalla GdF

La Guardia di Finanza di Frascati ha scoperto in una rivendita di Ciampino alcune mascherine protettive in stoffa che, oltre ad essere sprovviste del marchio CE, riproducono illecitamente i colori e i loghi delle più note squadre di calcio del campionato di Serie A.

L’operazione di sequestro è avvenuta nell’ambito del piano messo in atto per contrastare i comportamenti illegali, che sfruttano l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 per trarne profitto.