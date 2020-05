Maxi Lopez: “Se la Serie A si ferma succede una guerra mondiale”

Nell’intervista rilasciata da Maxi Lopez a Tyc Sports, l’argentino ha parlato del fatto che la Serie A possa fermarsi come accaduto in Francia:

“Se in Italia fanno quello che è stato fatto in Francia, succede una guerra mondiale. Qui è completamente diverso. Il presidente della Lazio è il presidente della federazione calcistica italiana. Per lui un mese fa si poteva già giocare. Un’entità più importante come la Uefa o la Fifa dovrà prendere una decisione”, ha detto sicuro l’argentino.

“Sono stato rinchiuso in casa per due mesi e abbiamo cercato di resistere. Abbiamo avuto un incontro con la squadra e ci hanno detto che l’allenamento personalizzato inizia da domani, quindi sono contento. Esiste un protocollo di orari diversi per ogni giocatore”.