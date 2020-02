Nicchi: “Lo sfogo di Commisso? Io dico solo che gli arbitri italiani sono disgustati da questo comportamento”

“Lo sfogo di Commisso? Io dico solo che gli arbitri italiani sono disgustati da questo comportamento”. E’ la reazione del presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, oggi a Coverciano per l’assegnazione della panchina d’oro agli allenatori. Nicchi ha poi tenuto a precisare di non aver incontrato il patron della Fiorentina che si è recato al centro tecnico federale per confrontarsi con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo l’attacco alla direzione di gara nella partita contro la Juventus.