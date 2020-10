Nuovo Dpcm, stop dall’Eccellenza in giù

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm in vigore da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre. Per quanto riguarda il mondo del pallone, nessuno stop al calcio professionistico: giocano Serie A, B, C. Sì alla D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù, nel femminile vanno avanti Serie A e B, nel calcio a 5 Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile.

Il precedente Dpcm aveva lasciato una soglia relativa alla presenza massima del pubblico di mille spettatori all’aperto e di 200 al chiuso, in questo Dpcm si legge “sono consentite a porte chiuse”. Questo sostanzialmente cancella il permesso ai mille spettatori in Serie A e in generale di tutte le presenze, anche le più ridotte, negli impianti sportivi.