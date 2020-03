Ore di ansia per Cristiano Ronaldo, la madre Dolores Aveiro ha avuto un ictus

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, è stata vittima di un ictus questa mattina ed è stata ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo. Lo riporta Marca. La donna, 65 anni, è attualmente ricoverata in terapia intensiva. I media portoghesi affermano che è stabile e cosciente ma come spesso accade in questi casi le sue condizioni andranno monitorate di ora in ora. Per maggiori informazioni occorrerà attendere almeno altre 12 ore per avere un report medico più preciso. Intanto il mondo del pallone è vicino a Cristiano Ronaldo e alla famiglia.