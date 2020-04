Poggi: “A Udine ricordi bellissimi, Udinese-Ajax del ’97 partita indimenticabile”

Paolo Poggi, ha parlato a “Casa Di Marzio” attraverso la diretta Instagram sulla pagina ufficiale di GianlucoDiMarzio.com. L’ex attaccante bianconero è oggi Responsabile dei Progetti Internazionali del Venezia: “Abbiamo grandi piani, senza mettere delle date. Ricominceremo quando il virus ce lo concederà. L’importante è non stare fermi, idee e progetti proseguono. Venezia vuota sembra un film, nell’acqua dei canali si riflettono i palazzi. Una situazione incredibile, ma dobbiamo essere orgogliosi di come stiamo reagendo“.

Sul tridente con Bierhoff e Amoroso all’Udinese: “Bellissimo aver giocato con quei fenomeni. A Udine ci sono stato 9 anni, 6 da calciatore e 3 da dirigente. Ho ricordi bellissimi, quel periodo ha dato tanto a me e noi abbiamo dato tanto ai tifosi. La partita che ricordo di più è Udinese-Ajax del ’97, il gol è quello a Roma all’ultima di campionato, con il quale siamo entrati in Europa per la prima volta nella storia del club”.

“Mi aveva cercato anche il Milan prima della Roma, ma io stavo bene a Udine. Galliani scherzosamente mi disse che me ne sarei pentito, ma non è stato così”.

Il suo record – il gol più veloce nella storia della Serie A, 8 secondi – è ancora imbattuto: “Un record longevo, dura da 19 anni. Ora si è fermato il campionato e durerà ancora di più” scherza.

E’ anche stato, insieme a Sergio Volpi, uno degli introvabili nei pacchetti di figurine alla fine degli anni ’90: “Sono passati un po’ di anni, ma ogni settimana qualcuno mi ferma per strada e mi chiede di quelle figurine. È successo persino in Cina con alcuni italiani…”.