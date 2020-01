Ronaldo eguaglia il record detenuto in solitaria da Alexis Sanchez

I tre gol rifilati al Cagliari nella 18^ giornata di campionato hanno permesso a Cristiano Ronaldo di diventare il secondo calciatore ad avere realizzato una tripletta in Serie A, in Premier League e ne LaLiga, dopo Alexis Sánchez che in Serie A, nell’Udinese di Guidolin il 27 Febbraio 2011, realizzò 4 reti in trasferta al Palermo. La partita terminò 0-7, al poker del cileno infatti si aggiunse la tripletta di Antonio Di Natale.

Il cileno bissò poi l’impresa nella Liga, segnando 3 reti nel gennaio del 2014 nel 4-0 tra Barcellona ed Elche e l’anno seguente con la tripletta nel 2-5 con la maglia dell’Arsenal sul campo del Leicester.