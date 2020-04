Scuffet, addio a nonno Giovanni portato via dal coronavirus: “Grazie ai medici che lo hanno curato”

L’emergenza coronavirus continua a mietere vittime. Tra di esse, anche il signor Giovanni, nonno di Simone Scuffet.

Come riporta il Messaggero Veneto, il portiere friulano lo ha ricordato così: “Mio nonno Giovanni Visintini di Remanzacco ci ha lasciati sabato dopo giorni di lotta contro il virus. Lo ricordo con grande affetto e insieme alla nostra famiglia lo porteremo nel cuore per la bella persona che è sempre stata”. E ancora Scuffet aggiunge: “Aveva 91 anni e ora parerò anche per lui. Grazie ai medici che lo hanno curato”.