SPORT – Spadafora: “Abbiamo fatto il massimo per tutelare questo mondo”

Al momento non sono previste indennità per i lavoratori sportivi per i mesi di luglio e agosto. Lo chiarisce il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante una diretta Instagram ricordando che “abbiamo stanziato 700-800 milioni solo per il mondo dello sport, non credo si possa fare altro. Non possiamo pensare che lo Stato continui a sopperire con risorse che è stato difficilissimo trovare per un mondo che non avrebbe avuto nemmeno un euro. Abbiamo fatto il massimo per tutelare questo mondo”. Spadafora ha poi sottolineato che i fondi per Asd e Ssd sono stati erogati al 90% e che arriveranno 20 milioni di euro in più per il servizio civile.