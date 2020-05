Stay2Score: Jakub Jankto rappresenterà la Serie A nel torneo eSports tra le leghe

Sarà Jakub Jankto, assieme a Pol Lirola, a rappresentare la Serie A nel torneo eSports di EA Sports FIFA 20 Stay2Score, che metterà a confronto alla Playstation le leghe di mezza Europa.

Stay2Score è il primo torneo internazionale eSports tra calciatori reali organizzato da European Leagues tra otto delle principali Leghe Europee che si sfideranno per diventare la migliore All Star League d’Europa. Ogni Lega sarà rappresentata da 4 giocatori: 2 calciatori professionisti e 2 pro players di FIFA. Per la eSerieA i due calciatori saranno appunto Jankto e Lirola mentre i due pro player di FIFA20 saranno i videogamer ufficiali di Cagliari e Lecce: Cosimo Guarnieri e Daniele Gallina. I quattro si sfideranno rispettivamente con due calciatori e due pro player di altri sette grandi divisioni: Austrian Bundesliga (Austria), Pro League (Belgio), Eredivisie (Olanda), Ekstraklasa (Polonia), Liga (Portogallo), LaLiga (Spagna), Allsvenskan (Svezia).

Il torneo inizieràlunedì 11 maggio e si concluderà sabato 23 maggio con le semifinali e la finale.

Tutte le partite con presenza della eSerie A TIM verranno trasmesse in live streaming (con embed attivo) sul canale Youtube ufficiale eSerie A TIM

Per ulteriori informazioni sulle Leghe partecipanti e giocatori e per seguire il torneo, visitate il sito Web ufficiale.