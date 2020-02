Tempo di Sanremo: vota il miglior inno della serie A!

Inni di calcio, una storia che prende il via addirittura negli anni ’30 (vedi Fiorentina). Alcune grandi firme hanno messo il loro nome accanto alla squadra del cuore (vedi Roby Facchinetti per l’Atalanta), altri sono diventati conosciuti ovunque (Lazio, Napoli, Inter, Roma, Milan). L’Udinese vanta una canzone scritta per la Uefa 2997 contro l’Ajax, spesso criticato (il testo cita “vada come vada è solo una partita”, non proprio ius grande incitamento). Ma ora è tempo di voti. Qui di seguito la sintesi di tutti gli inni, di seguito il voto.

