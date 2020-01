U17 – Bisceglie, 2000 km in due giorni per affrontare l’Udinese

Duemila chilometri sono davvero tanti, e in pullman sembrano ancor di più. Forse se la meta è particolarmente desiderata, il viaggio pesa però di meno. L’adrenalina tiene svegli e la coda in autostrada non è poi così snervante. Deve essere andata più o meno così per i ragazzi dell’Under 17 dell’Unione Calcio Bisceglie: hanno attraversato tutta l’Italia con il sogno di sfidare una squadra professionistica in amichevole. Più di preciso l’Udinese, una chance resa possibile dallo speaker dei bianconeri, grande tifoso azzurro.

IL PROGRAMMA

Per la squadra pugliese – che milita nel campionato provinciale BAT – anche la cornice dell’esperienza rimarrà impressa nella memoria: visita allo stadio Friuli e incontro con alcuni giocatori della prima squadra, da De Paul a Lasagna e Mandragora. Quindi foto di rito, partita, e la seconda metà dei 2000 chilometri da percorrere per tornare a casa. Lunga, stancante, ma sicuramente memorabile.

FONTE Gazzetta.it