23 dicembre 2017, Udinese-Hellas 4-0

L’Udinese comincia a fare la partita dal primo minuto e va avanti fino al novantesimo, decidendo come e quando alzare il ritmo perché davanti si trova un avversario che spesso finisce con 10 giocatori dietro la linea del pallone.

L’Udinese domina un po’ dovunque. La vittoria matura poco per volta: l’antipasto è il colpo di testa di Lasagna al 19’, due minuti più tardi Souprayen salva in scivolata su Maxi Lopez, un intervento che ha del prodigioso. Il gol è vicino e arriva al 28’: da Adnan a Widmer che rimette al centro per Barak. L’opposizione di Zuculini è troppo molle, Barak ha il tempo di girarsi e battere Nicolas. Poi il raddoppio: tiro del ceco in gran forma (per lui terzo gol in tre partite), Nicolas respinge male, arriva Lasagna, ancora tiro, stavolta il portiere brasiliano ci mette il corpo e para anche se in modo precario. Ma c’è l’onnipresente Widmer, che anticipa Verde e batte Nicolas mentre Heurtaux tenta un disperato salvataggio. E’ 2-0 per l’Udinese: giusto così.

Nel secondo tempo non cambia nulla, nel senso che l’Udinese continua a dominare. E fa tris al minuto 23 ancora con Barak, che sfrutta una sponda intelligente di Lasagna. Che, dopo qualche errore, lascia finalmente la firma sulla goleada su assist di Jankto, KL15 vince il duello di forza con Heurtaux e batte il frastornato Nicolas.

Tratto da Gazzetta dello Sport