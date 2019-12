Il Coquimbo Unido ha ufficializzato questo venerdì l’arrivo dell’ex Udinese Gaspar Iñíguez come suo nuovo rinforzo per la stagione 2020 in cui giocherà la Coppa del Sud America, oltre al Campionato Nazionale e alla Coppa del Cile. Lo ha annunciato il club dei “pirati” con un video sui loro social network