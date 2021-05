Dusan Vlahovic pronto a ripartire dai viola con Gattuso

Dusan Vlahovic ha parlato del suo presente e del suo futuro alla Fiorentina, scacciando le incertezze circa il suo futuro

Vlahovic – intervistato da MozzartSport – non sembra molto distratto dalle voci di calciomercato: "Ovviamente apro i portali per vedere le principali novità. Ma non leggo le notizie su di me, le salto subito. Mi sto concentrando solo sul calcio. Ho imparato che è importante riposare tanto quanto allenarsi. Ora mi interessa riposarmi al meglio per le prossime stagioni. Mi rivedo alla Fiorentina, lì ho altri due anni di contratto e il 7 luglio sarò a Firenze per il raduno". ammette Vlahovic -. La Fiorentina non è un piccolo ma un grande club in Italia. Nel complesso, queste ultime stagioni non sono state buone ma la Fiorentina come club appartiene al top. È molto bello giocare e vivere lì. Soprattutto perché è l’unico club in città e quindi tutti tifano per te".