Watford, pareggio all’ultimo secondo contro il Leicester

E’ un ritorno alla Premier League al cardiopalma per il Watford. La squadra di Pozzo ottiene un pareggio all’ultimo secondo contro il Leicester nella sfida andata in scena al Vicarege Road. I calabroni sono andati sotto al 90° minuto in una partita piuttosto bloccata. Vantaggio del Leicester firmato da Chilwell che sblocca il match con un siluro dalla distanza, il pareggio del Watford arriva al 93° minuto con la rovesciata di Dawson. Il Watford conquista un punto utile per uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.