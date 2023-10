Guerra Medio Oriente, le ultime notizie: ucciso leader Hamas, Biden frena Israele

Le ultime news sul conflitto in Medio Oriente: prosegue la guerra Israele-Hamas tra uccisioni mirate e pressioni internazionali

Annunciata uccisione di un leader di Hamas

Le forze di difesa israeliane (IDF) e lo Shin Bet hanno recentemente annunciato l'uccisione di Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas, come parte delle operazioni in corso nella Striscia di Gaza. Questo annuncio è giunto poco dopo la notizia dell'uccisione del capo dell'intelligence di Hamas. Tuttavia, è importante sottolineare che il conflitto ha avuto un pesante tributo tra i civili, con almeno 25 vittime civili riportate in seguito ai raid aerei israeliani nel sud della Striscia.