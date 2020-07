Napoli Calcio – Tifosi infuriati: “Avete visto cosa è successo?”

E’ adesso? Che attenuante verrà data a Milik? Anche contro il Bologna, un vero e proprio disastro. Sembra totalmente spento, qualcuno lo definisce un pezzo di legno. I giornali, sulle loro pagelle post-partita, lo demoliscono: non supera il 6. E allora? Che fare? Semplice: cambiare. Quello che è nell’aria, presto diventerà una conferma. Anche i tifosi sono arrabbiatissimi e sui social ne dicono di ogni all’attaccante che avrebbe dovuto far dimentare Cavani e Higuain. E invece, in questa stagione, ha fatto peggio di tutti. O quasi. Da Caputo a Belotti a Immobile: tutti – giusto per citare qualche nome – hanno fatto meglio. I tifosi azzurri hanno il palato fine per i bomber e Milik ha deluso alla grandissima. Curioso è il particolare estrapolato da AreaNapoli.it che svela come durante la partita, Gattuso, rivolgendosi a lui abbia detto: “Arek, manchi solo tu“. Già, perché il suo apporto è mancato. E la sensazione – la verità la sa solo lui – è che il giocatore sia già con la testa altrove. Dove? Non si sa. Ma comunque altrove, lontano da Napoli. Che a fine anno saluterà, dopo tanta fatica ad ambientarsi e a segnare. Insomma: un disastro calcistico in piena regola. E intanto, in tutto questo, attenzione: ADL starebbe puntando ben 4 giocatori in uscita dal Real Madrid! >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA