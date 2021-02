Governo Draghi – Colpo di scena in arrivo? | Ultime notizie

Le ultime indiscrezioni e notizie a proposito di un governo Draghi raccontano di possibili colpi di scena nelle prossime ore

Redazione

Si continua a lavorare senza sosta per fare in modo che il Governo Draghi possa venire alla luce. Il premier incaricato dal Presidente della Repubblica ha finito nella giornata di ieri il secondo giro di consultazioni, che oggi sta invece riservando alle parti sociali. Ma quello che accadrà dopo, davvero lo hanno capito in pochi. Diciamo che al momento, le possibilità che il governo nasca sono altissime. Nonostante l'opposizione - o l'astensione - della Meloni e una fronda del Movimento 5 Stelle pronta a dire di no a Draghi. Un colpo di scena? Non si può escludere, certo. Ma il governo, alla fine, si dovrebbe fare.

Draghi, governo a rischio?

Crimi - reggente del M5S - ha parlato chiaramente: "Non andremo al governo a tutti i costi, ci stiamo confrontando". Il voto su Rousseau è al momento rinviato e Beppe Grillo, ha parlato di Draghi in una maniera interlocutoria. E dunque, volendola vedere positivamente per i filo-governisti, non totalmente contraria. La sua linea pare chiara: "Vuole prima vedere quello che dirà in pubblico Draghi", si vocifera negli ambienti vicini ai grillini. Cosa accadrà, allora?

Le ultime notizie sul Governo Draghi: come finirà?

L'incognita, rappresenta in assoluto il voto sulla piattaforma online dei pentastellati. Un no, sarebbe un colpo di scena clamoroso. Se dovesse infatti prevalere un voto negativo da parte della base grillina, come si comporterà la dirigenza? E questo, è un punto interrogativo anche per Draghi. Visto che la sua presidenza è legata, a questo punto, proprio a tutti coloro che andranno a votare su Rousseau. Crimi, anche qui, è stato netto: "Dire sì o no a Draghi sarebbe troppo povero. Quando avremo qualcosa su cui votare scriveremo nei quesiti 'vogliamo stare in un governo che ha queste caratteristiche?". Dunque, il passo numero uno sarà ascoltare le parole di Draghi che potrebbe parlare nelle prossime ore. E poi, subito dopo, capire come andrà a finire nelle votazioni della base pentastellata. Al momento, non è possibile escludere nessuno scenario.