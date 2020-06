POLITICA NEWS – Come ogni settimana anche oggi andremo a scoprire quelle che sono le ultime novità in relazione ai sondaggi. Il TG di LA7 ha infatti pubblicato in questi giorni i risultati delle rilevazioni relativamente alle intenzioni di voto degli Italiani. Il risultato che ne è uscito fuori? Scopriamolo insieme >>> GUARDA I SONDAGGI

Scheda 1 di 3