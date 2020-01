Bertolotto: “Contro lo Spezia si capirà come sta il Pordenone”

La sconfitta contro il Pescara? Una giornata storta, ma la sfida con lo Spezia, in serie utile da otto partite, diventa comunque una cartina tornasole. Da affrontare magari con qualche novità negli uomini. Alberto Bertolotto, apprezzato giornalista e scrittore sportivo che segue il Pordenone per Messaggero Veneto e La Gazzetta dello Sport, analizza il momento della squadra di Tesser.

“Quella contro il Pescara è stata una partita strana – osserva Bertolotto -: il Pordenone non ha mai avuto un problema di approccio simile. Va detto che di fronte si è trovato una squadra forte: i neroverdi, in termini di tasso tecnico, pagano qualcosina di fronte a formazioni simili. Il Pordenone era partito per ottenere una salvezza tranquilla, il Delfino nello scorso campionato ha disputato i play-off. Senza dimenticare che alcuni anni fa giocava in serie A”.

Ha influito, secondo il giornalista, anche l’avvicendamento in panchina tra Zauri e Legrottaglie. “Con un cambio di allenatore si azzerano le gerarchie, la squadra ha qualcosa da dimostrare. Dopo Frosinone, in ogni caso, non mi aspettavo un Pordenone così: solo la gara con lo Spezia dirà se si è trattato di un incidente di percorso. I ramarri nelle ultime quattro partite hanno fatto altrettanti punti; lo Spezia non perde da otto gare”.

Partita complicata, quella che attende gli uomini di Tesser in Liguria, ma non impossibile, a giudizio di Bertolotto. “Non è da escludere che una squadra con una striscia positiva come quella dello Spezia possa sentirsi appagata, mentre il Pordenone deve farsi perdonare lo scivolone di sabato scorso. In allenamento ho visto un Pordenone in salute“.

Auspicabile qualche cambio di formazione. “Mi piacerebbe vedere Vogliacco al centro della difesa – conclude Bertolotto -, Misuraca in mezzo e, perché no, Chiaretti sulla trequarti: modificare qualcosa potrebbe aiutare sotto il profilo mentale, prima di tutto”.

Alcuni dei libri di Alberto Bertolotto:

“La prima B. La storica promozione del Pordenone”

“Il Mundial di Karol”

“A ritmo di Polska”