Corsport: Il Pordenone si arrende al Pescara

Il commento del Corriere dello Sport alla sconfitta interna del Pordenone.

Due gol, due pali. La sensazione chiara e distinta di non aver portato via nulla. Colpo grosso a Pordenone. Il Pescara affossa a domicilio la seconda della classe. Tre punti pulitissimi, figli di una prestazione giudiziosa, ordinata, intensa, come l’aveva preparata in settimana il nuovo tecnico Nicola Legrottaglie. Profilo su cui oggi pende un legittimo interrogativo: sicuri sia solamente una soluzione tampone? Pur rimanendo sullo sfondo le candidature di Di Biagio e Pillon, c’è ragione per credere di no. Il Pescara visto ieri è una gran bella promessa da mantenere: corto tra i reparti, rapido di pensiero, capace di pensare verticale. Potenziale che oggi chiede un nuovo spartito: dovere della società trovarlo al più presto. Tornando al campo, amara battuta d’arresto per il Pordenone. Una formazione, quella di Tesser, apparsa scollata, sotto tono, in difficoltà nel proporre la trama offensiva. (…)