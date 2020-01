Domizzi: Il Pordenone non è una sorpresa. Udinese, le due vittorie pesano

Il Pordenone deve comprare Moreno. Lo garantisce Maurizio Domizzi: « È il tipo di attaccante che serve in questo momento ai neroverdi: può fargli fare il salto di qualità», le parole dell’ex difensore bianconero al messaggero Veneto dove spiega che parla anche della sua nuova vita da ex calciatore: «Oggi preferisco guardare le gare anziché disputarle. Ormai, dopo il campionato con il Venezia tra i cadetti, mi sono buttato a capofitto nella mia nuova avventura, quella di aspirante trainer: a giugno vorrei cominciare ad allenare. Ora sto lavorando con l’Under 17 della Reggiana, società che milita in serie B: sono nello staff tecnico, è una cosa che mi piace molto».

Poi sul Pordenone non ha dubbi: «Ero profondamente convinto potesse fare bene e penso anche che, la prossima stagione, sarà la più difficile: per consolidarsi serve qualcosa in più. Tuttavia non mi aspettavo potesse arrivare così in alto: vedo una grande mentalità e soprattutto molta fame. È una splendida realtà che deve iniziare a credere al sogno serie A. È seconda, al suo posto sarei deluso se non riuscisse il grande salto».

Infine uno sguardo anche alla usa Udinese: «Le due vittorie di fila pesano tantissimo: c’era bisogno di un piccolo strappo, che dà grande serenità al gruppo. Ora la distanza dagli ultimi tre posti permette di affrontare tutto più facilmente. Mi auguro che da qui alla fine rimanga De Paul: è un giocatore molto importante per il prosieguo del campionato. Bisogna capire la sua volontà e contare sul fatto che, se dovesse arrivare un’opportunità per lui importante, non la accetti, almeno momentaneamente»