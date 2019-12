Il gazzettino: Contro l’ascoli la vendetta degli ex

Il punto sul Pordenone sull’apertura de Il Gazzettino:

Un successo che, combinato alla sconfitta inflitta dall’Ascoli al Cittadella, ha permesso ai tifosi neroverdi di festeggiare nuovamente il secondo posto in classifica in perfetta solitudine dei propri beniamini.

EX DI TURNOIl fascino del confronto con l’Ascoli è stato sottolineato da Mauro Lovisa, che ha ricordato i tempi in cui ascoltava (come la stragrande maggioranza degli appassionati) Tutto il calcio minuto per minuto, con gli interventi del mitico Tonino Carino che irrompeva dal Del Duca con il suo famoso: Scusa Ameri, scusa Ameri, diventato un tormentone popolare. Il match con i bianconeri di domenica alle 21 sarà speciale, in particolare, per 6 dei protagonisti dell’attuale cavalcata neroverde in B. Si tratta di Attilio Tesser, Mark Strukelj, Emanuele Berrettoni, Alberto Barison, Alberto Almici e Gaetano Monachello, che hanno speso parte del loro cammino sportivo difendendo i colori marchigiani. Non fu felice l’esperienza di Tesser e Strukelj, che allenarono gli ascolani nelle prime 11 giornate della stagione 2006-07, prima di venire esonerati per fare posto a Nedo Sonetti. Andò meglio a Emanuele Berrettoni, oggi club manager dei ramarri, che vestì la casacca bianconera nel campionato 2014-15, ricoprendo pure il ruolo di capitano. (…)