Il Gazzettino: Il Pordenone riparte dal Frosinone

Il punto sul Pordenone sulle pagine de Il Gazzettino:

Ramarri già sintonizzati sulle frequenze ciociare. Venerdì alle 21, nell’anticipo della prima giornata di ritorno, gli uomini di Attilio Tesser saranno impegnati allo Stirpe di Frosinone contro il team di Alessandro Nesta. Nell’esordio alla Dacia Arena fu un 3-0 umiliante per i ciociari, partiti con l’obiettivo di un pronto ritorno in A. Per i neroverdi fu invece il prologo di un girone d’andata giocato alla grande e concluso con un impronosticabile secondo posto, alle spalle del super Benevento di Pippo Inzaghi. I ramarri hanno lavorato anche ieri, dopo essere stati protagonisti sabato di una serata di festa insieme ai tifosi all’Opium. Oggi sosterranno una doppia seduta, sia al mattino (10.30) che al pomeriggio (14.45). Sotto osservazione le condizioni di Patrick Ciurria, uno degli artefici del boom naoniano dell’andata, che soffre ancora per una ginocchiata alla coscia subita nell’ultimo match del 2019 con la Cremonese. (…)