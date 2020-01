Il Gazzettino: Pordenone brutta caduta

Il, Pordenone one cade col per cara: il commento de Il Gazzettino.

Irriconoscibile. Il Pordenone più brutto cade di fronte al Pescara, dove l’avvento in panchina di Legrottaglie ha prodotto effetti benefici. È finita 2-0 per gli abruzzesi, quasi sempre padroni del campo, ma poteva andare molto peggio per gli uomini di Tesser. Gli abruzzesi hanno colpito anche due pali, entrambi nel secondo tempo, in cui si è decisa la contesa. Nulla da obiettare: hanno vinto i più forti, i più organizzati, i più motivati. I ramarri si sono visti solo nel finale, quando è emerso l’orgoglio: troppo tardi. Anche sul piano fisico-atletico i neroverdi non sono piaciuti. Forse sono stanchi dopo lo spumeggiante girone d’andata, ma era lecito attendersi ben altro. Tesser nell’arco di 3′, dal 10′ al 13′ della ripresa, ha esaurito tutti i cambi: la dice lunga sul comportamento della squadra, in cui nessuno merita la sufficienza, dato che tutti hanno dato vita alla sagra dell’errore. (…)