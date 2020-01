Il Gazzettino: Pordenone, domenica di lavoro in attesa della ripresa

Il 2020 è iniziato bene per Fabio Rossitto che domenica scorsa ha alzato la coppa Italia di Eccellenza (fase regionale) insieme ai suoi arancioni sul rettangolo del Tonello di Torviscosa (1-0 sulla formazione locale), riportando il trofeo a Manzano dopo dodici anni dall’ultima volta. Felice per la sua nuova esperienza (gli arancioni sono anche in lotta per la promozione in Lega D), il Crociato non ha dimenticato il suo amore per i colori neroverdi.