Il Gazzettino: Pordenone, missione toscana per Moreno

Il punto sul Pordenone sulle pagine de Il Gazzettino:

Missione toscana: il fulcro del mercato neroverde si sposta tra Firenze ed Empoli, sui 32 chilometri che separano le due città. E, senza fare un torto alla culla del Rinascimento, il viaggio parte da Empoli. Il primo obiettivo per l’attacco del Pordenone si chiama Stefano Moreo, numero 9 del club biancazzurro che piace a Matteo Lovisa.

IL PRESSINGIl club dei ramarri ha bisogno di una punta e ha individuato proprio in Moreo il profilo giusto. L’attaccante ex Venezia e Palermo non sta trovando molto spazio nell’Empoli: all’attivo ha solamente 7 partite giocate nell’attuale stagione di serie B. Ma il sodalizio toscano non è disposto a privarsi di un ricambio senza prima aver piazzato un colpo a sua volta. Per questo la missione di Matteo Lovisa procederà lentamente, in attesa delle mosse dell’Empoli. La sensazione è che un accordo di massima tra il Pordenone e Moreo ci sia già, ma che non basti ancora a far decollare l’affare. Quindi Lovisa deve aspettare e sperare: i toscani, per esempio, hanno messo nel mirino alcune punte che per ora non hanno ancora dato una risposta definitiva. Si tratta di Tutino del Verona, ma anche del quotato Ciciretti, di proprietà del Napoli. (…)