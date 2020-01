Il Gazzettino: Test per il Pordenone e in vista del Frosinone

Il punto sul Pordenone sulle pagine de Il gazzettino:

DE AGOSTINI RECUPERATOTesser ruoterà tutti gli elementi a disposizione per valutare meglio le loro condizioni dopo i cenoni e le vacanze di fine anno vecchio e dell’inizio di quello nuovo. Gli allenamenti sin qui sostenuti dalla truppa neroverde, dopo la ripresa del 7 gennaio, hanno dato comunque indicazioni più che confortanti. Sono apparsi tutti pronti e vogliosi di riprendere a lavorare, per continuare anche nel nuovo anno il lusinghiero cammino fatto in quello appena finito. La buona notizia è che per questo pomeriggio Tesser riavrà a disposizione Michele De Agostini, che ha smaltito la forma influenzale che lo aveva colpito nei primi giorni dell’anno. Nulla da fare invece per Davide Mazzocco, fermato da un ematoma alla coscia. Dovrebbe tornare in gruppo domenica. Resteranno fermi anche Patrick Ciurria e Alessandro Vogliacco. Il Fante è alle prese con i postumi di una ginocchiata a una coscia, che lo costringeranno probabilmente a sedute fisioterapiche per almeno una decina di giorni. Decisamente più breve sarà la convalescenza di Vogliacco, sofferente per un risentimento muscolare, anche lui abile da domenica.