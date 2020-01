Il Pordenone recupera Ciurria

Tesser recupera Ciurria. Come riporta il Messaggero Veneto, l’attaccante ieri è tornato ad allenarsi in gruppo: una buona notizia per il tecnico neroverde, che potrà convocare il “Fante” per la sfida di sabato (inizio alle 15) contro lo Spezia, squadra che lo prelevò tra i dilettanti nel campionato 2012/13.

Sono da valutare, invece, le condizioni di Candellone, uscito malconcio dal match contro il Pescara. Dopo l’allenamento di stamattina, per il Pordenone lavoro anche nel pomeriggio, alle 14.45, stesso orario in cui è programmata l’unica seduta di domani.

Sul fronte del mercato, infine, non ci dovrebbero essere movimenti né in entrata né in uscita.