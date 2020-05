Lega B: al tifoso più fedele di ogni club in dono una confezione piena di regali

Al tifoso più fedele di ogni club una confezione piena di regali. Questa l’iniziativa di Lega e sponsor per premiare i tifosi over 70 da più tempo abbonati a ciascuna squadra di Serie B. Si tratta del progetto ‘Giochiamo in casa, Serie BKT insieme ai suoi tifosi’ con un proprio dono. “Il nostro gol – dichiara il presidente della Lega di B Mauro Balata – è tornare alla normalità. E per noi normalità vuol dire emozionare i nostri tifosi. Con questa operazione vogliamo ricordare come il tifoso, che purtroppo è da tanto tempo lontano dalla propria squadra, sia un valore centrale nelle dinamiche del calcio, rappresentando il vero patrimonio, quello dal quale non si può prescindere e al quale questo sport deve il proprio successo”.