Lovisa: è estremamente importante che i bianconeri conservino la serie A

Mauro Lovisa, il previdentissimo del Pordenone che solo a uno sguardo disattento appare ‘miracolo’, prima di Natale vuole fare gli auguri ai tifosi neroverdi, ma non solo: «Li voglio fare in primo luogo a tutti i nostri tifosi, in particolare a quelli che ci seguono sia in casa che in trasferta. Poi li estendo ai fans dell’Udinese che devono stare vicini alla loro squadra: è estremamente importante che i bianconeri conservino la serie A. Sarebbe altrettanto importante che la Triestina venisse promossa in B e che il Pordenone mantenesse almeno l’attuale posizione», ha detto al Gazzettino il numero uno dei Ramarri che ha assistito anche alla messa di Natale per la squadra.

Come nella tradizione, Natale con i tuoi