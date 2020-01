Nessun movimento di mercato in settimana. A riferirlo è il Messaggero Veneto, che riporta le parole del direttore sportivo del Pordenone, Matteo Lovisa. Il club neroverde è alla ricerca di un terzino sinistro per far rifiatare De Agostini: sembra sfumata la pista Ranieri, visto che il ventenne della Fiorentina pare abbia scelto l’Ascoli.

Sul fronte delle uscite, invece, non ci dovrebbero essere movimenti sino alla fine della sessione invernale.