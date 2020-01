Messaggero Veneto: Bocalon in panca, il Pordenone con Chiaretti

apertura del Messaggero Veneto sul Pordenone che riprende la corsa a Frosinone.

Il Pordenone ricomincia stasera, alle 21 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, il suo percorso da sogno in Serie B.I ciociari, nella prima giornata d’andata, avevano assaggiato per primi la forza dei neroverdi tra le mura amiche dello stadio Friuli: proprio da quel successo, tanto netto e meritato quanto inatteso, il Pordenone ha iniziato il suo viaggio in cadetteria. Adesso, dopo la pausa invernale, i ramarri vogliono approcciare il girone di ritorno con il piede giusto, come sottolineato da mister Tesser alla vigilia. «C’è sempre grande attesa per le partite che arrivano dopo una sosta lunga, sono necessarie per capire se si è lavorato bene nel periodo di pausa. Un risultato positivo – continua il tecnico – sarebbe importante perché ci restituirebbe subito fiducia e morale, anche se siamo consapevoli che sarà una gara difficile».Quello che attende il Pordenone è un match impegnativo, contro una squadra che prima della pausa invernale aveva chiuso l’anno con un pareggio sul campo del Pisa, arrivato dopo le sconfitte di Benevento e in casa contro il Crotone. Cadute da cui i gialloblù di Alessandro Nesta vogliono rialzarsi, anche riscattando la sconfitta dello scorso agosto. «Nella gara di andata abbiamo giocato molto bene, vincendo meritatamente per 3-0 e concedendo poche occasioni. Le cose, però, da allora sono cambiate – continua il tecnico -: i gialloblù hanno cambiato sistema di gioco, passando al 3-5-2, e sono in crescita. Anche grazie alla spinta del proprio pubblico faranno di tutto per restare in alto»