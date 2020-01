Messaggero Veneto: Graziato dal Crotone Pordenone secondo ma per rimanere lassù deve tornare a correre

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto.

Il weekend si è chiuso con una bella notizia per il Pordenone. In seguito alla sconfitta del Crotone, la prima dopo quattro vittorie di fila, la squadra di Tesser ha mantenuto il secondo posto con un punto di vantaggio sui calabresi, superati per 2 a 1 allo Scida dallo Spezia, prossimo avversario dei neroverdi (sabato al Picco alle 15). Per la prima volta dopo tanto, la piazza d’onore vacillava, per quanto la posizione conti fino a un certo punto in questo momento del campionato: pericolo scampato. Sicuramente, che sia la salvezza o la promozione l’obiettivo, i ramarri devono fare molto di più di sabato scorso, quando hanno offerto la peggiore prestazione dell’intera gestione Tesser.ROVESCIOAnche nelle sue più rovinose sconfitte (il 4-0 di Salerno, il 4-2 di Castellammare), il Pordenone aveva sempre dato l’impressione di poter rientrare in partita o perlomeno di non essere mai uscito del tutto dal match. Col Pescara, invece, è parso abulico per l’intera durata dell’incontro. Nessun giocatore è riuscito a dare il suo abituale contributo e di conseguenza anche Bocalon, al debutto dal 1′, in questo contesto ha faticato. Tesser non ha cercato alibi e ha detto che una giornata del genere può capitare, nell’arco di un campionato: tutti hanno il diritto di sbagliare, ancor più una matricola assoluta in serie B che si trova al secondo posto. Curioso è segnalare a riguardo del ko che i ramarri hanno perso l’imbattibilità casalinga che durava esattamente da un anno, tra il Bottecchia e il Friuli. L’ultima sconfitta risale al 27 gennaio scorso, dodici mesi fa, quando a passare a Pordenone fu il Rimini (per 2-1). Un ko maturato nello stesso identico periodo è una vera e propria coincidenza.(…)