Messaggero Veneto: Il Pordenone dopo Strizzolo aspetta i gol delle altre punte

Il punto del Messaggero Veneto sul Pordenone.

Non segnava da più di un mese: si è sbloccato in una gara che poteva segnare la svolta per il Pordenone, confermando il suo feeling con le partite in esterna. Luca Strizzolo è stato il protagonista assoluto della trasferta vittoriosa di Cosenza. Ha segnato la prima doppietta dell’anno e in neroverde, andando a rompere un digiuno che durava dal match del 9 novembre con l’Entella e salendo inoltre a quota 6 centri, tutti messi a segno lontano dallo stadio Friuli.La squadra di Tesser vola grazie al 27enne di Bicinicco, in attesa che si sblocchi in casa e in particolare che le altre punte buchino la porta: già, perché tra Ciurria, Candellone e Monachello è arrivato solo un centro.POTENZIALITÁQuesta statistica fa capire quali sono i margini di miglioramento del Pordenone, per quanto – generalmente – la spalla del numero nove non segni molto. La stagione scorsa, infatti, solo l’attaccante di riferimento, Candellone, è andato in doppia cifra. A ogni modo, quest’anno, mancano i graffi di Monachello e dell’ex giocatore del Torino, comunque molto positivo nella gara del San Vito. É stato costantemente una spina nel fianco per la difesa del Cosenza, ha lavorato per la squadra sino al 96′ e, gemma della sua gara, ha servito a Strizzolo l’assist del 2-0, esattamente come fece a Venezia. Su quel pallone il centravanti non poteva dire “no”, tanto che ha segnato il gol decisivo ai fini della vittoria e il sesto personale. La sua serie di reti è iniziata a Livorno, quando alla seconda giornata firmò il centro del 2-1; è proseguita a Verona col Chievo (momentaneo 1-0), quindi ha fatto tappa a Venezia e Chiavari, per poi chiudere il “tour” a Cosenza. Perlomeno strana la sua astinenza al Friuli, lacuna che comunque compensa con prestazioni di grande livello: col Trapani, per fare un esempio, fu uno dei migliori in campo per non parlare del match col Perugia o, da ultimo, col Crotone, quando inspiegabilmente non gli è stato concesso un calcio di rigore. (…)