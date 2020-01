Messaggero Veneto: Il Pordenone può pensare positivo, ha saputo sempre rialzarsi da un ko

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto.

La sconfitta col Pescara non ha gettato nello sconforto il Pordenone e neppure i suoi tifosi. A dare fiducia a entrambi, infatti, sono le statistiche della storia recente della squadra, che ha sempre saputo ripartire dopo una sconfitta. Il match successivo a quelli coincisi con i cinque ko incassati in campionato, i neroverdi sono stati sempre in grado di ottenere un risultato positivo: tre vittorie e due pareggi suggerisce il dato, che sottolinea inoltre che come il gruppo di Tesser non abbia mai subìto due sconfitte consecutive. E questo aspetto si è verificato pure nella precedente, vittoriosa, stagione in serie C. A Spezia è così lecito aspettarsi una pronta risalita.I PRECEDENTIProprio prima della sfida con i liguri del girone d’andata si è assistito al primo “atto” relativo a questa statistica. Dopo aver perso 4-2 all’Adriatico col Pescara (seconda giornata di campionato), i ramarri stesero al Friuli la formazione di Italiano: finì 1-0 al Friuli grazie al gol di testa di Barison. Fu un successo sofferto, ma meritato, a cui seguì a proposito il secondo rovescio in campionato. A infliggerlo all’Ardenza il Livorno (2-1). Anche in quella circostanza, Burrai e soci si compattarono e ripartirono subito, riuscendo a strappare il pareggio con la capolista Benevento: sotto per 1-0, trovarono poco dopo il pari con Camporese e conquistarono il punto, strappando anche i complimenti di mister Inzaghi. «Qui faticheranno in molti», disse. Era settembre. Le sue parole hanno trovato poi conferma nei fatti. Un pareggio, stavolta col Cittadella, fu la risposta del team al rovescio di 4-2 con la Juve Stabia a Castellammare: finì 0-0 coi granata al termine di un match molto impegnativo. (…)