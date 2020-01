Messaggero Veneto: Le vacanze lampo dei ramarri che fanno sognare la serie A

Il punto sul Pordenone ancora in vacanza sul Messaggero Veneto.

A breve si riprende: il Pordenone ricomincerà a lavorare la mattina di martedì 7 gennaio. C’è da difendere quel secondo posto che vale la serie A diretta. Per i giocatori neroverdi, dunque, quelli di oggi e domani sono gli ultimi due giorni delle vacanze invernali, iniziate all’indomani della vittoria con la Cremonese del 29 dicembre.Come si stanno riposando e come stanno ricaricando le pile? In pochi hanno optato per viaggi internazionali, molti sono rimasti in Italia o altrimenti poco lontani dal confine: addirittura mister Attilio Tesser, già influenzato nell’ultima sfida del 2019, è rimasto a casa a Udine assieme a sua moglie – anche lei febbricitante – per riprendersi dal classico malanno di stagione. Salvatore Burrai, “cervello” del Pordenone dei miracoli, ha scelto di trascorrere le vacanze e Capodanno a New York, uno dei posti più affascinanti al mondo: come sempre ha condiviso la settimana “off” assieme a sua moglie Anna Paola. Capitan Mirko Stefani, dopo un passaggio in Valsugana a fare visita ai suoi genitori, ha scelto la neve austriaca di Kitzbuehel, in Tirolo, per rilassarsi assieme alla sua famiglia. Ferie in montagna e assieme ai propri cari anche per Michele De Agostini: il terzino ha scelto le Dolomiti e precisamente Alleghe, in provincia di Belluno, per assaporare gli attimi di tempo libero dopo un girone d’andata piuttosto impegnativo. Luca Strizzolo è rimasto e rimarrà in Friuli in compagnia dei suoi cari (…)