Messaggero Veneto: Pobega si riscopre bomber e il Pordenone può sognare

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Il gol ha rappresentato la ciliegina sulla torta della sua prestazione. Per tutto il resto dei 90′, ha dato forza e sostanza al centrocampo, andando poi a creare scompiglio nell’area del Frosinone grazie al suo notevole cambio di passo. La gara col Frosinone ha restituito al Pordenone un Tommaso Pobega nuovamente ad alto livello. La sosta è servita al 20enne triestino, che non giocava così bene da molto tempo. Ha ricaricato le pile, sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale, e l’ha fatto sentire alla sua vittima preferita: coi ciociari ha segnato il terzo centro in due partite. Se non è un record, poco ci manca. INCISIVO. Proprio con la squadra guidata da Alessandro Nesta era cominciato il suo ottimo campionato di serie B. Pronti, via e al debutto in categoria era stato capace di firmare una doppietta, prodezza che regalò ai ramarri la prima vittoria della loro storia tra i cadetti. Due settimane prima, realizzò il primo centro stagionale del Pordenone nella gara di coppa Italia con la FeralpiSalò. In poche parole, Pobega ebbe un impatto devastante sulla squadra, confermato poi con l’ottima prestazione di Pescara, di Livorno (quando servì l’assist a Strizzolo) per non parlare di quella al Friuli con l’Empoli, quando causò l’espulsione di Bandinelli e siglò il gol del 2-0. Dopodiché, complice un infortunio, rimase fuori e quando tornò non incise come a inizio stagione, pur disputando sempre buone partite. (…)