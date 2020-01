Messaggero Veneto: Pordenone, affare fatto: è arrivato Bocalon

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Adesso è fatta: Riccardo Bocalon è un nuovo giocatore del Pordenone. È arrivato dal Venezia, club in cui è approdato dai ramarri Gaetano Monachello. Lo scambio di prestiti – scadenza del vincolo a giugno – si è concretizzato ieri, con il centravanti che si è presentato al De Marchi poco prima delle 18 per la firma preceduto dal suo procuratore, Luca Pasqualin, figlio del noto agente vicentino Claudio. L’acquisto sarà ufficializzato oggi: l’attaccante sosterrà quindi il primo allenamento agli ordini di Tesser, sarà presentato e successivamente sarà convocato per la trasferta di Frosinone, in programma venerdì e valida come prima tappa del girone di ritorno di serie B. Possibile anche il suo impiego a partita in corso.FATTOL’affare era nell’aria ed è stato portato a termine con soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Con Bocalon, 31 anni a marzo, il Pordenone ha ingaggiato un giocatore in salute. Sinora ha giocato 18 partite su 19 della manche d’andata, partendo titolare in 15 occasioni – di cui l’ultima gara a Perugia – servendo due assist e segnando tre gol. Il Venezia voleva però cambiare qualcosa, nel reparto offensivo, e ha così pensato allo scambio col Pordenone, società in cui Monachello (classe 1994) era in uscita. Entrambi i calciatori proveranno ad alzare il rendimento stagionale: Bocalon arriva in un contesto che funziona, in cui si metterà a disposizione di Tesser anche per ricoprire il ruolo di prima punta qualora dovesse servire. Rispetto a Strizzolo, capace di svariare su tutto il fronte, ama stare maggiormente in area, dove può risultare letale. Il tempo dirà se l’affare sarà buono, ma ci sono tutti i presupposti affinché possa considerarsi come tale.OBIETTIVOBocalon ha il compito di garantire quei gol che il suo predecessore non è riuscito a realizzare: Monachello ha chiuso la sua avventura neroverde a quota zero, nonostante a inizio campionato abbia avuto le sue occasioni. (…)