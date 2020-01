Messaggero Veneto: Pordenone, febbraio di fuoco per capire chi sei

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto.

Da La Spezia a Empoli. Dalla Liguria alla Toscana, nel mezzo il mese della verità. Potrebbe in effetti esserlo febbraio per le ambizioni del Pordenone. Nei prossimi 29 giorni, infatti, la squadra di Tesser sarà chiamata a 5 impegni particolarmenti probanti. Dopo la trasferta di domani, al cospetto di Simone Scuffet e compagni, i neroverdi sfideranno in serie Livorno, Benevento, Chievo e Empoli. Un mix decisamente ben assortito: la squadra forse più in forma del momento, i pericoli di un inaspettato testacoda, la super capolista e due nobili ambiziose. Quest’ultime (soprattutto i toscani) rinforzatesi nel corso del mercato che si chiude oggi e pertanto con ambizioni rinnovate.La trasferta di domani si arricchisce quindi di ulteriori significati. In primis dovrà dire se la prima caduta allo stadio Friuli, quella di sabato scorso con il Pescara di Legrottaglie, è stata assorbita o, viceversa, ha lasciato qualche scoria. Allo stesso tempo i tifosi neroverdi si attendono un nuovo riscontro sul tema tanto dibattuto: il Pordenone è davvero guarito dal mal di trasferta patito nel girone d’andata? Allo Stirpe di Frosinone, De Agostini e soci hanno mandato un chiaro segnale, sfiorando un’impresa che soltanto qualche sfortunata scelta arbitrale ha impedito di portare a compimento.Nel caldo catino dello Spezia il compito si annuncia ancor più difficile. Ma dopo aver raccolto 4 punti in altrettante giornate, la difesa del secondo posto dalle mire, in primis, di Crotone e Salernitana esige uno sforzo. Prologo di un ciclo terribile. Il Livorno, per quanto ultimo, non merita di essere snobbato. In casa di Pippo Inzaghi pare proibitivo far punti un po’ per tutti. E pure al Friuli col Chievo, dopo l’epico pareggio dell’andata, le insidie potrebbero sprecarsi. (…)