Messaggero Veneto: Pordenone, pari e tanta rabbia Il Frosinone ringrazia l’arbitro

L’apertura del Messaggero Veneto sul pari del Pordenone a Frosinone.

Secondo posto difeso, buon pareggio a Frosinone, contro una vera big del campionato. Il Pordenone, però, esce dal Benito Stirpe con l’amaro in bocca e la sensazione di essere stato letteralmente defraudato di un paio di punti. Se finisce 2-2, infatti, è solo grazie a un rigore inesistente, concesso dall’arbitro Pezzuto di Lecce (da 4 in pagella). Resta comunque la soddisfazione dell’ennesima grande prestazione offerta, non al Friuli ma in trasferta, e la consapevolezza di avere iniziato benissimo il 2020: il grande sogno serie A, all’inizio del girone di ritorno, è sempre lì. Per la delicata sfida col Frosinone Tesser si affida al collaudato 4-3-1-2, con Semenzato sull’out di destra in difesa al posto di Almici, Misuraca, Burrai e Pobega in mezzo al campo, Gavazzi trequartista e la coppia Strizzolo-Candellone in attacco, senza l’acciaccato Ciurria, ma con il nuovissimo acquisto Bocalon che scalpita in panchina. I neroverdi partono all’attacco, ma la gara si fa immediatamente in salita per loro: dopo appena 20 secondi dal calcio d’inizio, Paganini recupera palla in difesa e cambia subito gioco per l’inserimento di Tabanelli – appena arrivato dalla serie A del Lecce e quindi all’esordio -, che viene toccato sulla trequarti mancina da Semenzato. L’arbitro fischia il fallo, dai 22 metri va Federico Dionisi alla battuta e scaglia un bolide spettacolare, che scavalca la barriera, poi scende e s’insacca all’incrocio: nulla da fare per Di Gregorio, Frosinone già in vantaggio. Un gol strepitoso quello dell’attaccante reatino, fratello di Matteo Dionisi, ex Sacilese e Pordenone in serie D dal 2013 al 2014.Dopo un tentativo dalla lunga distanza al 9′ di Pobega, alto non di molto, il Pordenone comincia a spingere con personalità e il Frosinone si fa mettere alle corde: al 22′ Strizzolo stoppa male un assist “involontario” di Gavazzi, al 29′ ancora il numero 7 tenta una conclusione velenosa dalla distanza, Bardi respinge male e Candellone brucia Ariaudo per il tap-in vincente che gli vale il primo gol in serie B. Pareggio strameritato in un primo tempo bellissimo e molto convincente da parte del Pordenone, forse il migliore in trasferta della stagione (…)