Messaggero Veneto: Pordenone, può essere già l’ora di Bocalon

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto.

Sabato, col Pescara, potrebbe già scoccare l’ora di Riccardo Bocalon. Dopo l’esordio in neroverde, avvenuto a Frosinone partendo dalla panchina, non è escluso che il nuovo centravanti del Pordenone possa debuttare dal 1′ al Friuli col Delfino, atteso per la seconda giornata del girone di ritorno di serie B (il via alle 15). Con Ciurria indisponibile e con Strizzolo ancora ai box (ieri si è allenato parte), il 31enne veneziano si sta scaldando: mancano 48 ore alla partita e la sua candidatura potrebbe crescere col passare delle ore, sempre qualora il numero nove titolare non riuscisse a recuperare dall’affaticamento muscolare.PRONTOÈ passata una settimana dall’arrivo a Pordenone di Bocalon, che si è scambiato la maglia con Monachello, approdato in Laguna. Alla sua presentazione, tanti giornalisti come non si vedeva da più un anno, esattamente dalla presentazione di Attilio Tesser: d’altronde, pur in prestito, è stato uno degli acquisti di maggior spessore nella storia recente dei ramarri. Dopo due giorni di lavoro con i nuovi compagni, ha esordito a Frosinone in quella che, sinora, è stata la miglior prestazione dei neroverdi in trasferta: entrando nel secondo tempo, ha dato il suo contributo in un match dal finale rovente. Ha fatto vedere di essersi subito ambientato, d’altronde conosce gran parte dello spogliatoio. Con De Agostini e Pasa ha giocato nel Prata, con Bassoli ha condiviso l’esperienza con l’Alto Adige: negli allenamenti ha dimostrato di aver già un buon feeling e si è anche distinto con alcune prodezze dal punto di vista realizzativo. Ciò che serve a questo Pordenone che, se si escludono i gol di Strizzolo (6), ha potuto contare sinora su 3 reti da parte degli altri attaccanti (2 Ciurria, 1 Candellone) (…)